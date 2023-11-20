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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о том, чем гордится в 2023-м: «Рад, что провел много-много важных матчей на крупнейших стадионах»

Он выиграл четыре титула, включая первый «Мастерс» в карьере, вышел в финал итогового турнира и завершил сезон четвертой ракеткой мира.

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