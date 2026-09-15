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Царьград

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Будет ли мобилизация после выборов 2026: что известно на 15 сентября, комментарии властей

Будет ли мобилизация после выборов 2026: что известно на 15 сентября, комментарии властей

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 18 по 20 сентября. В интернете начали появляться сообщения о том, что нас ждёт на следующий день, 21 сентября.

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