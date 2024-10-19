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Благотворительная раздача домашних животных проходит во Владивостоке

Благотворительная раздача домашних животных проходит во Владивостоке

Самая мимимишная выставка-раздача котят и щенков проходит в торговом центре «Седанка-сити». Мероприятие реализуется на постоянной основе в рамках проекта городской администрации «Животные города В», организаторами акции является волонтерское движение «Спасем жизнь» и администрация Владивостока.

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