Благотворительная раздача домашних животных проходит во Владивостоке

Самая мимимишная выставка-раздача котят и щенков проходит в торговом центре «Седанка-сити». Мероприятие реализуется на постоянной основе в рамках проекта городской администрации «Животные города В», организаторами акции является волонтерское движение «Спасем жизнь» и администрация Владивостока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии