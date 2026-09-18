Стартовали выборы в Государственную думу Российской Федерации

Старт выборам в Государственную Думу Федерального Собрания России девятого созыва и совмещенным с ними выборам в субъектах РФ дала председатель ЦИК России Элла Памфилова, видео опубликовано 18 сентября в соцсети «ВКонтакте».
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