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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лорьян» проиграл по ударам в створ во всех матчах сезона. На продолжение серии – 2.70

«Лорьян» примет «Метц» в очередном туре французской Лиги 1. У хозяев 12 из 12 матчей в чемпионате Франции, где их перебили соперники.

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