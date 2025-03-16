«Радиоклуб на Карповке»: эксперты обсудили, как Россия борется с IT-преступлениями

В ходе радиоэфира специалисты подробно разобрали суть самозапрета на кредитование, принципы его работы и преимущества использования в эпоху кибермошенничества С 1 марта 2025 года в России вступил в силу механизм самозапрета на получение кредитов.
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