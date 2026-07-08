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"Мамкин пирожок" лихо убирает конкурентов. Как Буданов* защитил Зеленского от Залужного

"Мамкин пирожок" лихо убирает конкурентов. Как Буданов* защитил Зеленского от Залужного

Попытки украинских и европейских следаков разобраться с покушением на убийство в Монако бизнесмена Вадима Ермолаева, а потом и зачисткой в Украине его несостоявшейся убийцы Анастасии Березовской – это не только классическая ситуация "главное – в результате расследования не выйти на самих себя".

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