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Русская весна

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Тульские десантники точечно поразили противника на соледарском направлении (ВИДЕО)

Тульские десантники точечно поразили противника на соледарском направлении (ВИДЕО)

Тульские десантники точечно поразили противника на соледарском направлении. Операторы разведывательных дронов выявили скопление вражеских сил, после чего информация была оперативно передана артиллеристам.

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