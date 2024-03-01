В ЯНАО на трассе установили около 200 современных светильников

В Надымском районе завершили установку новой системы освещения на двух участках трассы. 197 новых светильников установили в районе аэропорта и от «Мамонтов» до поворота на нулевой километр, сообщил глава района Дмитрий Жаромских.
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