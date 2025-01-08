RuNews24.ru Похоже, прав был Александр III когда напутствовал сына Николая словами «У России нет друзей».
Тайное оружие Алиева. Почему президент Азербайджана играет мускулами перед Россией?
Комментарии
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ЗП
Зоя Плужникова
Почему никто не обращает внимание на то, что вся нефтянка с советских времен в руках азербайджанцев? Сидят тихо и гнут свою линию. Высшее образование в азербайджане все на русском. И зачем, спрашиваю всех, мы так активно поддерживаем наше правительство, которое тратит бюджет на организацию русских школ за рубежом? Они все могут знать только русский мат и больше ничего. Этого достаточно, чтобы копать траншеи!
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2 час.
Андрей Павлов
"Надеюсь ВВП «оценит» достойно эти потуги бывших союзников, не в ущерб России - матушке!" Ну да. Орден подвесит, как Рахмону.А то непорядок получается - верных друзей России оценил: Главтаджика, Главузбека, Главкиргиза, Главтуркмена наградил, а Главазера позабыл. Может Алиев это все замутил оттого, что его наградой обошли?😂
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2 час.
А
Антон
https://dzen.ru/a/Z3q9s2HePBLeeezj
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1 час.
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