Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Тайное оружие Алиева. Почему президент Азербайджана играет мускулами перед Россией?

Тайное оружие Алиева. Почему президент Азербайджана играет мускулами перед Россией?

RuNews24.ru Похоже, прав был Александр III когда напутствовал сына Николая словами «У России нет друзей».

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Комментарии
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ЗП
Зоя Плужникова
Почему никто не обращает внимание на то, что вся нефтянка с советских времен в руках азербайджанцев? Сидят тихо и гнут свою  линию. Высшее образование в азербайджане все на русском.  И зачем, спрашиваю всех, мы так активно поддерживаем наше правительство, которое тратит бюджет на организацию русских школ за рубежом? Они все могут знать только русский мат и больше ничего. Этого достаточно, чтобы копать траншеи!
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2 час.
Андрей Павлов
&quot;Надеюсь ВВП «оценит» достойно эти потуги бывших союзников, не в ущерб России - матушке!&quot; Ну да. Орден подвесит, как Рахмону.А то непорядок получается - верных друзей России оценил: Главтаджика, Главузбека, Главкиргиза, Главтуркмена наградил, а Главазера позабыл. Может Алиев это все замутил оттого, что его наградой обошли?😂
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2 час.
А
Антон
https://dzen.ru/a/Z3q9s2HePBLeeezj
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1 час.

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