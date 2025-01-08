Тайное оружие Алиева. Почему президент Азербайджана играет мускулами перед Россией?

ЗП

Зоя Плужникова

Почему никто не обращает внимание на то, что вся нефтянка с советских времен в руках азербайджанцев? Сидят тихо и гнут свою линию. Высшее образование в азербайджане все на русском. И зачем, спрашиваю всех, мы так активно поддерживаем наше правительство, которое тратит бюджет на организацию русских школ за рубежом? Они все могут знать только русский мат и больше ничего. Этого достаточно, чтобы копать траншеи!