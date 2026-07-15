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Нижегородская правда

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В Петербурге пенсионер пять раз встречался с курьером и передал ему 7 млн рублей

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга провела проверку по жалобе 80-летнего жителя. В ходе проверки выяснилось, что с октября по декабрь 2025 года пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы.

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