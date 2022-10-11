Где в Архангельске отключат коммунальные удобства 11 октября

О плановых коммунальных ремонтах предупредили в пресс-службе администрации города.С 9:00 до 17:00 отопления не будет по адресам: улица Гайдара, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 7, 9, улица Садовая, 3 ,5, 5/1, 7, 9, набережная Северной Двины, 112, 112/1/2/3, 114, проспект Троицкий, 99, проспект Новгородский, 34/2/3, улица Розы Люксембург, 46, 46/2, улица Северодвинская, 31, улица Коммунальная, 5, 6/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 11, проспект Ленинградский, 1, 3, 15/1, 17, проспект Московский, 4/1, 6, 6/2/3, улица Павла Усова, 3/1, 9/2/3, 19/1, 23/1/2, 23, 25, улица Розы Шаниной, 3, 7, улица Смольный Буян, 14/1/2, 14, 16, 16/1, 18, 18/1/2, 24/1/2/3.