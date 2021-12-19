Журнал «Профиль»

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Что случилось ночью, 19 декабря

Что случилось ночью, 19 декабря

Швейцария экстрадировала бизнесмена из Клюшина в Соединенные Штаты Российский бизнесмен Владислав Клюшин, обвиняемый в крупных финансовых махинациях, был экстрадирован в США в субботу, 18 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минюст Швейцарии.

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