Что случилось ночью, 19 декабря

Швейцария экстрадировала бизнесмена из Клюшина в Соединенные Штаты Российский бизнесмен Владислав Клюшин, обвиняемый в крупных финансовых махинациях, был экстрадирован в США в субботу, 18 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минюст Швейцарии.