☀️ Как крымские аграрии справились с аномальной жарой этим летом Крымская непредсказуемая погода в этом году стала испытанием для аграриев.
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☀️ Как крымские аграрии справились с аномальной жарой этим летом Крымская непредсказуемая погода в этом году стала испытанием для аграриев.