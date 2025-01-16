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В Астрахани экс-инспектору Россельхознадзора дали более 3 лет за «содействие» в отправке томатов на экспорт

В Астрахани экс-инспектору Россельхознадзора дали более 3 лет за «содействие» в отправке томатов на экспорт

А также присудили штраф на 300 тыс. рублей. Летом 2024 года в Астрахани представитель КФХ обратился к сотруднику территориального управления Россельхознадзора с просьбой разъяснить ему процедуру оформления разрешительных документов на транспортировку 39 тонн свежих томатов в другое государство.

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