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Царьград

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Многодетные семьи Курганской области получат субсидии до 1 млн рублей

Многодетные семьи Курганской области получат субсидии до 1 млн рублей

Власти Курганской области увеличили субсидии на жильё для многодетных семей. Теперь они могут получить до 1 млн рублей в Кургане, Шадринске и Кетово.

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