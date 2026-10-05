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Север Пресс

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На Ямале пройдет трехдневная тренировка по гражданской обороне

На Ямале пройдет трехдневная тренировка по гражданской обороне

На Ямале с 7 по 9 октября пройдет всероссийская тренировка по гражданской обороне. В профильном департаменте округа призвали жителей отнестись к процессу спокойно и не поддаваться возможным провокациям.

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