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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок с «Зенитом» из-за «нарушения правил». КДК рассматривает вопрос

«Спартак» попросил о переигровке матча за OLIMBET Суперкубок России. Красно-белые уступили « Зениту » по пенальти (1:1, 4:2 пен.

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