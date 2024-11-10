Депутат Рады Дубинский потребовал у Зеленского уйти в отставку! Глава Незалежной наломал дров. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО, так как его обвиняют в госизмене киевскому режиму, обратился к лидеру страны Владимиру Зеленскому с требованием немедленно уйти в отставку ради достижения мира в Незалежной.