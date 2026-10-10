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Царьград

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Макс Ферстаппен победил в спринте на Гран-при Сингапура

Макс Ферстаппен победил в спринте на Гран-при Сингапура

На Гран-при Сингапура голландец Макс Ферстаппен из Red Bull завоевал победу в спринте. Британец Льюис Хэмилтон занял второе место, а Шарль Леклер — третье.

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