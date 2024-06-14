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Калужские новости

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Поджигателя вышек сотовой связи задержали в Калуге

Поджигателя вышек сотовой связи задержали в Калуге

Как стало известно «Калужским новостям», в Калуге задержали серийного поджигателя сотовых вышек. Ему инкриминируется как минимум два случая поджога, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о терактеКак стало известно «Калужским новостям», в Калуге задержали серийного поджигателя сотовых вышек.

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