Поджигателя вышек сотовой связи задержали в Калуге

Как стало известно «Калужским новостям», в Калуге задержали серийного поджигателя сотовых вышек. Ему инкриминируется как минимум два случая поджога, возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о терактеКак стало известно «Калужским новостям», в Калуге задержали серийного поджигателя сотовых вышек.