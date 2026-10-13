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Несекретные материалы

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«Позор для Европы»: швейцарцы о сделке РФ с США по дизелю

«Позор для Европы»: швейцарцы о сделке РФ с США по дизелю

Читатели швейцарского новостного портала 20 Minuten прокомментировали недавнюю сделку между Москвой и Вашингтоном, по которой РФ отправляет в США существенные объемы дизельного топлива.

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