Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Анжела
когда практически все люди, которые должны обеспечивать безопасность, процветание и благосостояние страны и народа обеспечивают только СВОИ интересы, собирая золотые унитазы, виллы и яхты за границей, то о чем вообще можно рассуждать?
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3 час.
Владимир Соловьев
&quot;Гениальная схема британцев, как заставить народы уничтожать самих себя&quot;. И тогда англичане придумали &quot;гениальную&quot; схему. Они начали продавать маори (Новая Зеландия) огнестрельное оружие. Но продавать часто даже не за какие-то товары (вроде свиней), а за ...головы самих же маори.. Вот Вам и Казахстан, вот Вам и Украина! СХЕМА ТО, &quot;РАБОТАЕТ&quot;!.
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3 час.

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