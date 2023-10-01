Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

когда практически все люди, которые должны обеспечивать безопасность, процветание и благосостояние страны и народа обеспечивают только СВОИ интересы, собирая золотые унитазы, виллы и яхты за границей, то о чем вообще можно рассуждать?

Владимир Соловьев

"Гениальная схема британцев, как заставить народы уничтожать самих себя". И тогда англичане придумали "гениальную" схему. Они начали продавать маори (Новая Зеландия) огнестрельное оружие. Но продавать часто даже не за какие-то товары (вроде свиней), а за ...головы самих же маори.. Вот Вам и Казахстан, вот Вам и Украина! СХЕМА ТО, "РАБОТАЕТ"!.