Астана дрейфует от России, боясь лишиться территории Дмитрий Родионов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?
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Анжела
когда практически все люди, которые должны обеспечивать безопасность, процветание и благосостояние страны и народа обеспечивают только СВОИ интересы, собирая золотые унитазы, виллы и яхты за границей, то о чем вообще можно рассуждать?
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3 час.
Владимир Соловьев
"Гениальная схема британцев, как заставить народы уничтожать самих себя". И тогда англичане придумали "гениальную" схему. Они начали продавать маори (Новая Зеландия) огнестрельное оружие. Но продавать часто даже не за какие-то товары (вроде свиней), а за ...головы самих же маори.. Вот Вам и Казахстан, вот Вам и Украина! СХЕМА ТО, "РАБОТАЕТ"!.
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3 час.
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