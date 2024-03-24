«Это просто катастрофа»: Шутки кончились. Финляндия скатывается в бездну и просит о помощи. Россия ставит шах и мат

Жители приграничных районов Суоми сегодня с тоской наблюдают за происходящим. Выделение очередной порции денег на ускорение темпов строительства забора, убивает последнюю надежду финнов на то, что власть наконец одумается.
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