Песков: в России не примут уехавших россиян, переметнувшихся на сторону врага

АндрейБорков

Если вдруг, так может получится, придется принять этих "уехавших" изменников Родины и предателей, то принимать их надо сразу по прибытии в Россию в СИЗО, затем быстренько в суде и от туда этапом по Ленинским местам - Архипелаг ГУЛАГ до конца жизни, без права помилования, амнистии, УДО и т.п. Пусть мост с Сахалина на Камчатку строят, это конечно безумная идея, но они же там быстро околеют, их даже добивать не придется, да и с побегом будут проблемы, хрен убежишь.