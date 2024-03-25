Уехавших из страны россиян, которые переметнулись на сторону врага, на Родине хорошо не примут. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью изданию «Аргументы и факты».
Песков: в России не примут уехавших россиян, переметнувшихся на сторону врага
Комментарии
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АндрейБорков
Если вдруг, так может получится, придется принять этих "уехавших" изменников Родины и предателей, то принимать их надо сразу по прибытии в Россию в СИЗО, затем быстренько в суде и от туда этапом по Ленинским местам - Архипелаг ГУЛАГ до конца жизни, без права помилования, амнистии, УДО и т.п. Пусть мост с Сахалина на Камчатку строят, это конечно безумная идея, но они же там быстро околеют, их даже добивать не придется, да и с побегом будут проблемы, хрен убежишь.
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