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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

Трансляция церемонии награждения «XXV Платиновой унции» состоится 10 апреля

Трансляция церемонии награждения «XXV Платиновой унции» состоится 10 апреля

Юбилейная церемония пройдет под девизом «Марафон высоких достижений». Он символизирует стремление лучших представителей фармацевтической индустрии к созданию новых продуктов и реализации проектов ради здоровья нации.

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