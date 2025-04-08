Трансляция церемонии награждения «XXV Платиновой унции» состоится 10 апреля

Юбилейная церемония пройдет под девизом «Марафон высоких достижений». Он символизирует стремление лучших представителей фармацевтической индустрии к созданию новых продуктов и реализации проектов ради здоровья нации.
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