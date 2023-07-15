Троша бросили за городом. Завели в чащу, привязали к дереву метровой бечевкой и ушли, не оглядываясь.
Преданный
Комментарии
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Элеонора Коган
Причём тут ковид? Из какой это оперы?
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13 час.
Элеонора Коган
Предали собачку подлые люди, а другие спасли и сделали счастливой.Был брошенный жестоко и по садистки Трош, а спасённым стал Тор, верный и самый преданный пёс!!!И чудом спасший дочь предателей. Но он остался жив и побежал к своим новым хозяевам, которые спасли его из этого ада.
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13 час.
ВВ
Виктория Виктория
Если будущая мамочка боялась, что пес укусит ребенка, то почему не отдали в приют или не нашли новых хозяев?! Подлые твари! Даже нельзя назвать людьми.....
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2 час.
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