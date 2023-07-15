Элеонора Коган

Предали собачку подлые люди, а другие спасли и сделали счастливой.Был брошенный жестоко и по садистки Трош, а спасённым стал Тор, верный и самый преданный пёс!!!И чудом спасший дочь предателей. Но он остался жив и побежал к своим новым хозяевам, которые спасли его из этого ада.