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Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США? Сегодня 218 прочитали

Где в настоящее время находятся авианосцы ВМС США? Сегодня 218 прочитали

Рассмотрим самые известные и обсуждаемые авианосцы ВМС США. Сегодня 218 прочитали «Дуайт Д. Эйзенхауэр» — один из самых известных авианосцев, который уже 8 месяцев находится на оперативном развёртывании.

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