В умышленном повреждении подводных кабелей обвинен китайский капитан

Тайвань обвиняет китайского капитана в повреждении подводных кабелей. Тайбэй инициирует первое подобное судебное преследование, утверждая, что капитан судна Hong Tai 58 с китайским экипажем якобы бросил якорь вблизи подводного кабеля, который затем повредил его.
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