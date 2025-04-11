В умышленном повреждении подводных кабелей обвинен китайский капитан

Тайвань обвиняет китайского капитана в повреждении подводных кабелей. Тайбэй инициирует первое подобное судебное преследование, утверждая, что капитан судна Hong Tai 58 с китайским экипажем якобы бросил якорь вблизи подводного кабеля, который затем повредил его.