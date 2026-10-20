Каждый год одно и то же: ты вроде бы всё предусмотрела, разложила по полочкам, а потом прилетает сюрприз, который заставляет пересматривать не только бюджет, но и собственное представление о собственной организованности.
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