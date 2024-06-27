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Царьград

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Польша готовится к конфликту с Россией и зовёт жителей на "Каникулы с армией"

Польша готовится к конфликту с Россией и зовёт жителей на "Каникулы с армией"

Программа подразумевает военную подготовку и принесение присяги.Польские вооруженные силы предлагают гражданам страны новую летнюю программу военной подготовки с названием "Каникулы с армией".

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