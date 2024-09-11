Патриарх Кирилл предупредил об опасности выхода ИИ из подчинения человеку

Развитие ИИ (искусственного интеллекта) может представлять реальную опасность для человеческой цивилизации, заявил глава РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 11 сентября в своей лекции «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?» на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме.