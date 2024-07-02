«Не успели взлететь»: стали известны детали удара по аэродрому ВСУ в Миргороде

Сегодня 25K прочитали Что ждет натовские F-16 на Украине В социальных сетях широко разошлись видеокадры ракетного удара по военному аэродрому, примыкающему к Промышленному району Миргорода Полтавской области.
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