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  • kraft54
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«Не успели взлететь»: стали известны детали удара по аэродрому ВСУ в Миргороде

«Не успели взлететь»: стали известны детали удара по аэродрому ВСУ в Миргороде

Сегодня 25K прочитали Что ждет натовские F-16 на Украине В социальных сетях широко разошлись видеокадры ракетного удара по военному аэродрому, примыкающему к Промышленному району Миргорода Полтавской области.

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