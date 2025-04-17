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В ВВС Болгарии получение от США первого истребителя F-16 Block 70 назвали «новой эрой развития»

В ВВС Болгарии получение от США первого истребителя F-16 Block 70 назвали «новой эрой развития»

На военную базу «Граф Игнатьево» в Болгарии прибыл первый истребитель F-16 Block 70 Fighting Falcon, отправленный со сборочного завода американской компании Lockheed Martin в Гринвилле, Южная Каролина.

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