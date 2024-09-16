48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли отдохнула в бикини

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).