48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли отдохнула в бикини

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в купальнике на отдыхе. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии