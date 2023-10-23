В России планируют установить единое время запрета на шум дома

Единое время запрета на шум планируют установить с 23:00 до 07:00 во всех регионах России. Кроме того единое время проведения шумных строительных работ будет установлено в период с 09:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00 и исключительно в будние дни.