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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блогер и политический активист Брэндон Тейтум о женской НБА: «Зарплата, владельцы. 99% всего этого – белые, поддерживающие черных лесбиянок, играющих в баскетбол. На что они жалуются?»

Известный блогер, политический активист и бывший игрок студенческого американского футбола высказался по поводу жалоб на расизм.

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