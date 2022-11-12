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Арена «Майами» сменит название. Предыдущая сделка прекращает действие в связи с банкротством криптовалютной компании FTX

Округ Майами-Дейд совместно с «Майами» прекращают сделку по праву на название арены клуба с обанкротившейся криптовалютной фирмой FTX.

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