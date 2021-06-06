«Должен везде, где только можно», – Николая Трубача выселили из квартиры за многомиллионные долги Оксана БуянкинаВыяснилось, что Николай Трубач, активно гастролирующий и выступающий на различных музыкальных телешоу, погряз в огромных долгах вместе со своей женой Еленой Виршубской.
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