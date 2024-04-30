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Петербургский дневник

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Деловой туризм Петербурга получит поддержку

Деловой туризм Петербурга получит поддержку

Выделение субсидий будет осуществляться на конкурсной основе специальной комиссией Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга «О Порядке предоставления в 2024 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на организацию и проведение в Санкт-Петербурге конгрессно-выставочных мероприятий».

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