Государственный долг Украины в гривневом выражении вырос с 584 млрд гривен на конец декабря 2013 года до 9,774 трлн гривен на конец августа 2026 года, показатель увеличился почти в 17 раз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Щелково школьни...
- Сенатор Карасин: ...
- ВМ Axios: США обсудя...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым