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«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

С тех пор поезд ушёл далеко Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В… Показать полностью.

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