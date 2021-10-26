«Надо было брать Курилы у Ельцина!»

С тех пор поезд ушёл далеко Анализируя политическую позицию нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды в отношении России, один из ведущих японских специалистов по нашей стране профессор-политолог Кэнро Нагоси отмечает: «В… Показать полностью.
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