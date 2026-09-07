30 тысяч мобилизованных ежемесячно. На Украине уже начали забирать "всех подряд": больных, пожилых, людей с зависимостями

То, что ещё недавно украинские власти могли называть отдельными "эксцессами" при мобилизации, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец описал уже как системную проблему.
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