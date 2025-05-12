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Раскрыты генетические сети, управляющие развитием различных типов нейронов в коре головного мозга человека

Человеческий мозг состоит из множества типов клеток, каждая из которых выполняет уникальные функции. Процессы, посредством которых клетки мозга, особенно в его внешнем слое (коре головного мозга), постепенно специализируются и берут на себя определенные роли, были в центре внимания многих предыдущих исследований в области неврологии.

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