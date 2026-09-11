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Царьград

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Разработчики ИИ создают систему защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов

Разработчики ИИ создают систему защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов

Ведущие компании экспериментируют с многоуровневыми механизмами отключения опасных систем.Американские лидеры в разработке искусственного интеллекта работают над созданием системы экстренной защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов с помощью других инструментов ИИ, сообщает портал Axios.

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