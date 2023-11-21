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Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Священник-навальнист призвал верующих не ходить в храмы, в которых молятся за победу России

Политнавигатор Протоиерей Алексей Уминский, известный своей поддержкой блогера-уголовника Алексея Навального, призвал верующих не посещать те храмы, где во время Божественной Литургии произносится молитва за победу русского воинства.

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Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
Отлучить от церкви!
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23 час.
Юрий С
И храмы решили поделить....
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22 час.
А
Андрей
Этот священник еще служит в русском храме?
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2 час.

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