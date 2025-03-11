Уиткофф может встретиться с Путиным 13 марта в Москве

По информации корреспондента Axios, «все еще может измениться» Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Москве в четверг, 13 марта.
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