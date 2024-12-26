Трехнедельная малышка замерзла насмерть в лагере беженцев в горячей точке

Крошечная девочка замерзла насмерть в Газе, пока Израиль и ХАМАС спорят о прекращении огня. По словам врачей, трехнедельная Сила стала третьим ребенком, который умер от холода в палаточных лагерях Газы за последние дни.
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