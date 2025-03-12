В 2021 году в Женеве прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Министр Сергей Лавров отметил, что Байден признал преимущества авторитарных стран, таких как Россия, в борьбе с COVID-19, заявив о необходимости переосмысления абсолютизма демократии.