РКН: в 2024 году за один случай произошла утечка сразу 500 млн данных россиян

В 2024 году за один раз произошла утечка сразу 500 миллионов персональных данных о россиянах. Соответствующую информацию о масштабной утечке сообщил ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии